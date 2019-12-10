25 مليونا مردود مزاد تأجير أوقاف عقارات مكة

حقق المزاد العلني الأول لتأجير أوقاف مكة المكرمة وجدة والطائف الذي نظمته شركة إتقان العقارية بالتعاون مع هيئة أوقاف المنطقة الغربية، ممثلة في شركة أوقاف للاستثمار «الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف»، مردودا باهرا بلغ أكثر من 25 مليون ريال لنحو 31 عقارا. وذلك بقاعة ليلتي بجدة وبربط مباشر -للمرة الأولى في تاريخ المزادات- مع قاعة الخضري في فندق برج رافال في مدينة الرياض.

إقبال كبير

أكد المدير العام لشركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد لـ«دوت الخليج»، أن هذا المزاد التأجيري العلني الأول والفريد من نوعه حظي بإقبال كبير من المستثمرين وسط شفافية بالطرح والتفاعل الشديد، حيث تم تصريف كامل الأوقاف التي تم عرضها في وقت قياسي، وشهد المزاد تنافسا شريفا من كافة المشاركين الذين اكتظت بهم القاعة المخصصة لهذا المزاد التأجيري، فجميع العقارات تم استثمارها لسنوات متعددة وصلت في معظمها مدة الاستثمار إلى 25 عاما، كما تم خلال المزاد طرح مزايا متعددة لترغيب المشاركين في الاستثمار بهذا المجال.

استمرارية

أوضح الرشيد أنه سيتم التواصل والاستمرار في طرح مثل هذا الاستثمار خلال الفترة المقبلة بجميع مناطق المملكة طالما تحقق هذا الإنجاز الكبير بمنطقة مكة المكرمة، مثمنا نتائج الشراكة مع هيئة الأوقاف بالوصول إلى الأهداف المنشودة، ومعربا عن شكره لجميع المستثمرين بالمزاد الذين أسهموا بتحقيق الغايات. ونوه بما تملكه الشركة من إمكانات وموارد متجددة وقيامها بإعادة طرح عقارات الأوقاف بما يتناسب مع التطور العقاري التسويقي، وبرؤية جديدة ومميزة، تحقق أعلى مستوى من الشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لأبناء دوت الخليج. وتطرق إلى تطلع الشركة للشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، وسعيها الدائم إلى تعظيم المنافع معها والمساهمة الإيجابية في القطاع العقاري في المملكة، بما يملكه هذا القطاع من فرص واعدة وحراك مستمر. من جهته، ثمن ممثل الهيئة العامة للأوقاف إبراهيم البلوشي النجاح غير المسبوق الذي حققه المزاد بالتعاون للمرة الأولى مع شركة إتقان العقارية، في طرحها مزادات الهيئة، مشيدا بحجم الإقبال والجهود المبذولة. إلى ذلك، أشاد المشاركون وحضور المزاد بما تم تحقيقه من نجاح كبير فاق التوقعات، والمتمثل في الشراكة بين الهيئة وشركة إتقان وبتأجير جميع العقارات، بالإضافة إلى حسن الإعداد والتنظيم وتكامل الخدمات.