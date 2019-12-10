55 ألف مستفيدة من برنامج وصول والرياض تتصدر

قائدات مركبات سيدات
حول إمكان تقديم مواطنات في خدمة "وصول" للعمل كسائقات، أوضح أباالخيل أنه لضمان تقديم الجودة العالية والسلامة في النقل للمستفيدات من البرنامج، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة في البرنامج، الانضمام للشركات المرخصة. وكان ضمن التعديلات في شروط الالتحاق بالبرنامج، شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتا بواقع 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا.
80 % مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق
إلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال
امتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا
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