55 ألف مستفيدة من برنامج وصول والرياض تتصدر

قام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتعديلات وتحديثات على برنامج "وصول"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة، خلال التطبيقات الذكية المرخصة، وذلك لإتاحة الاستفادة من البرنامج من عدد أكبر من المتقدمات، وتسهيل إجراءات التسجيل إلى البرنامج. وحول عدد المستفيدات من برنامج "وصول" ومن أي المناطق كانت نسبة التسجيل أكثر، تواصلت "دوت الخليج" مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية خالد أباالخيل الذي قال "إن عدد المستفيدات من برنامج دعم المرأة العاملة "وصول" الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بلغ 55 ألف مستفيده منذ إطلاق البرنامج"، كما أوضح أباالخيل أن النسبة الأكبر من المستفيدات من برنامج وصول كان من منطقة الرياض، تليها مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

قائدات مركبات سيدات

حول إمكان تقديم مواطنات في خدمة "وصول" للعمل كسائقات، أوضح أباالخيل أنه لضمان تقديم الجودة العالية والسلامة في النقل للمستفيدات من البرنامج، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة في البرنامج، الانضمام للشركات المرخصة. وكان ضمن التعديلات في شروط الالتحاق بالبرنامج، شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتا بواقع 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا.

80 % مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق

إلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال

امتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا