33 بلدية في ورشة معالجة التشوه البصري

استفادت 33 بلدية تابعة لأمانة منطقة عسير من الورشة التعريفية لمعالجة التشوه البصري التي نفذتها الأمانة، وقد تمحورت الورشة حول «آلية الرصد، وإعداد خطط لمعالجة التشوه البصري مع إيضاح أهمية تشكيل لجان لمتابعة سير الأعمال البلدية في ذات السياق». وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سلمان الفيفي أنه شارك في هذه الورشة جميع البلديات التابعة للأمانة، وذلك بهدف إيضاح أهمية التقيد بنماذج الورشة بعد تزويد اللجان بنموذج تحديد المحاور الرئيسية لكل بلدية، إضافة إلى إعداد خطط لمعالجة هذه التشوهات مع وضع برنامج زمني لتنفيذها، ورفع تقارير وإحصاءات لصاحب الصلاحية بشكل دوري. من جهته، أكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن مثل هذه الورش التعريفية بمهام لجان التشوه البصري لها أهمية كبيرة في معرفة آلية العمل، وكيفية طريقة حصر التشوهات، وإزالتها ورفع تقارير مفصلة عن جهود كل بلدية، لافتا إلى أن جهود أمانة المنطقة في تنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري» التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لمعالجة 17 مظهرا في كافة مدن المملكة. إلى ذلك، أصدر أمين منطقة عسير وليد الحميدي قرارا باستحداث إدارة بمسمى إدارة حماية الشعب المرجانية، حيث تم تكليف علي عبدالله الحيد مديرا لها، كما أصدر أمين عسير قرارا باستحداث إدارة تحت مسمى التطوع البلدي ترتبط بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الأمانة للخدمات البلدية، وتم تكليف الموظفة سلوى القحطاني مديرة لإدارة التطوع. من جانب آخر، أكدت أمانة منطقة عسير أنها قد تلقت بلاغا عن وجود حالات تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام، فيما كلف عدد من مراقبي البلدية فور استلام البلاغ لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات وذلك لإرسالها للمختبر. وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوجبات التي تم تناولها كانت معدّة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.



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