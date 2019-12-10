47 إدارة تبحث رفع التحصيل في الصفوف الأولية

انطلقت أمس فعاليات برنامج لقاء «مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية» الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، برعاية مدير عام التعليم في عسير سعد الجوني، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية بالمملكة.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بعسير نورة آل مفرح أهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة، لأنها تعد مشروعا وطنيا هاما في العملية التعليمية. من جهته، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة محمد آل طارش أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل رفع مستوى التحصيل الدراسي في الميدان التربوي من خلال ورش عمل نوعية تستمر على مدى 3 أيام، حيث يتم خلالها مناقشة 5 محاور تتمثل في تحديد أبرز مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ومواد لغتي والطرق العلاجية المناسبة لها، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية، إضافة إلى استعراض التجارب الميدانية وإستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي، فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لتحكيم مخرجات هذه المحاور والخروج بتوصيات ونتائج هذه الورش. من جانبها، شددت رئيسة قسم الصفوف الأولية بالوزارة «بنات» منيرة الداعج، على أهمية مواكبة المتغيرات التي تعيشها المجتمعات والتطور المتسارع في العالم، مؤكدةً أن الوزارة تعمل بجهد لمواكبة هذا التسارع من خلال ما يتواكب مع رؤية 2030 ، فيما تم عرض نتائج اختبارات البنك الدولي قدمها مدير المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها صالح الخزيم، وشهد اليوم الأول عقد 5 ورش علمية.