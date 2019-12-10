محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير شرطة جازان وقائد قوة أمن الطرق المعين

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله سفر الزهيري، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة العقيد عبدالله أحمد العقيبي بمناسبة تعيينه مديرا لأمن الطرق بجازان. ورحب نائب أمير المنطقة بمدير شرطة المنطقة ومدير أمن الطرق بجازان، متمنياً التوفيق والسداد لمدير قوة أمن الطرق بالمنطقة في مهام عمله الجديد في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ومتابعة دائمة من وزير الداخلية ومدير الأمن العام، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لجميع القطاعات الأمنية، حرصا على أمن دوت الخليج ومواطنيه والمقيمين، مثمنا الجهود الأمنية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها، حاثا على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. من جهتهما أعرب مدير شرطة المنطقة ومدير القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عن سعادتهما بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمعا إليه من توجيهات، وما تجده شرطة المنطقة والإدارات التابعة لها ومنها قوة أمن الطرق بالمنطقة من متابعة دائمة من قبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه.



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