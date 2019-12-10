أمير عسير لمرضى التسمم: سنردع المتسبب

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على الحالات المرضية التي تسبب فيها التسمم الغذائي بمركز بحر أبوسكينة، مساء أمس، وذلك في زيارة لمستشفى محافظة محايل عسير، يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وأمين المنطقة، وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية. وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشددا أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك، منوها بأنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ، وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك. واطمأن الأمير تركي بن طلال، على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، فيما وجّه بتقديم كل الخدمات الصحية والطبية، ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله. وكانت صحة عسير بيّنت أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي، وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة، بينما غادرت 14 حالة.



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