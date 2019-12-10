مستنقع الربيع يثير مخاوف أهالي العارضة

بداية المشكلة
أكد فهد البشري ووليد سفياني أن المشكلة جاءت بسبب انسداد إحدى عبارات الطريق التي بانسدادها مُنِع تصريف المياه، كما أدى تباطؤ استجابة الجهات المختصة إلى تفاقمها ما تسببَ في تكون مستنقع مائي كبير داخل حي الربيع وسط كثافة سكانية كبيرة.
من جانبه، قال يحيى القصادي وعلي الودعاني لـ«دوت الخليج» إنهم بادروا للتواصل مع بلدية المحافظة أكثر من مرة وإبلاغهم بالمشكلة، مضيفين «بعد إلحاح منا ورفع عدة بلاغات أخرى على عمليات الأمانة تم شخوص فرقة من البلدية على الموقع ليقوموا بالبحث عن العبارة دون إيجادها بسبب انطمارها لنتفاجأ بمغادرتهم الموقع دون تقديم حلول لنا حتى الآن»، مبدين استغرابهم من عدم اهتمام البلدية بهذه المشكلة التي أرقتهم.
مشاكل متعددة
وصف المواطن سليمان عبدالله حجم المشاكل المتعددة التي تسبب بها المستنقع لهم بقوله إن «الرائحة الكريهة داخل الحي والمنازل السكنية أصبحت لا تطاق، وذلك بسبب ركود المياه داخل المستنقع، إضافة إلى جثث الحيوانات النافقة في المستنقع وماحوله، إلى جانب الحجم الكثيف للحشرات، والبعوض تحديدًا الذي تكاثرَ بشكل كبير بسبب اعتماده على المستنقع كبيئة خصبة له، وبسبب ضعف عمليات المكافحة»، مناشدا المسؤولين سرعة إيجاد الحلول لتخليص الأهالي من هذه المعاناة.
مخاطر متعددة
شدد فهد البشري على أن البطء في التحرك والاستجابة لمعالجة مشكلة الحي المتمثلة في المستنقع من قبل الجهات المختصة ينذر بمخاطر متعددة بدءا بخشية الأهالي على أرواح أطفالهم من الغرق وسط المستنقع، محملاً بلدية العارضة وأمانة المنطقة المسؤولية الكاملة عن ذلك، محذراً من تسبب المستنقع بتكاثر الحشرات التي أصبحت تهددهم بالتعرض لمخاطر صحية كبيرة منذرةً بمتصدع جديد يعيد المأساة التي عاشتها ذات المنطقة قبل عدة أعوام بسبب حمى الوادي المتصدع.
دراسة الموقع
بين المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي أنه تم شخوص المختصين من البلدية للموقع ولم يتضح وجود عبارة بالموقع، مؤكدا أنه تم البدء بدراسة الموقع من الناحية التصميمية لإدراجه ضمن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار فور اعتماد التكاليف، موضحًا أن الأرض التي تتجمع بها المياه ذات مناسيب منخفضة عن الشارع ما أدى إلى تجمع المياه بالموقع، مضيفًا «تقوم البلدية حاليًا بنزح المياه من المواقع، وكذلك المكافحة والرش للحيلولة دون انتشار الحشرات والأوبئة».
سبب المشكلة انسداد إحدى عبارات الطريق
المستنقع يهدد حياة الأطفال
المستنقع تسبب بروائح كريهة إلى جانب انتشار الحشرات
دراسة الموقع من الناحية التصميمية لإدراجه ضمن مشاريع درء أخطار السيول
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