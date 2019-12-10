خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق بنيودلهي



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الهند رام ناث كوفيند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات. وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة لرئيس الهند رام ناث كوفيند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات. وقال ولي العهد «بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة».

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