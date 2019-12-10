أمير تبوك يستقبل السفير الصيني

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن ويتشينج، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليا. وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالسفير ويتشينج متمنيا له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبّر ويتشينج عن شكره لأمير تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات. ومن جهة أخرى، وجّه الأمير فهد بن سلطان -على نفقته الخاصة كل عام سنويّا- بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة. وواصلت اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة والخيام، وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين بأسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها، حرصا منه على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، واستكمالا للدور الإنساني الذي يتكفل به، يجسد مثالا للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا دوت الخليج. وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل -وبشكل يومي- في مواقعها وأيضا الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم بمحافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة الشتوية، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير تبوك في موازين حسناته.



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