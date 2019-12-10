ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

نفذّت بلدية جنوب الطائف الفرعية حملة رقابية على كثير من المرافق التجارية والغذائية والمطاعم والمطابخ والمنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك، وشمل التفتيش أكثر من 47 محلا ومرفقا لتقديم وإعداد الأطعمة. وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفة صحية، أهمها تدني مستوى النظافة، وضبط أغذية منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، والعمل دون تراخيص نظامية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وبينت الأمانة أن الرقابة البلدية على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك تهدف إلى توعية العاملين بهذه الأنشطة، بضرورة تطبيق الاشتراطات وتقديم الأغذية وفق معايير الجودة المطلوبة، وأشارت الأمانة إلى أنها خصصت برنامجا توعويا ورقابيا، لمتابعة الأنشطة الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية، في الطرق السريعة ومحطات الوقود.



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