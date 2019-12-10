البيئة تستكمل إطلاق الحملات التوعوية للصحة النباتية

تستكمل وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها لإطلاق الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النباتية لجميع أفراد المجتمع، وذلك تفاعلاً من الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في افتتاح وإطلاق السنة الدولية للصحة النباتية 2020. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي أن الاجتماع الأول للجنة يأتي لاقتراح الأنشطة التي تحقق أهداف السنة الدولية للصحة النباتية التي ستنفذ خلال العام الميلادي 2020. وبين الغامدي أنه سيتم تنفيذ ما لا يقل عن 100 فعالية تساهم في زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية ودور الصحة النباتية، موكداً أن تدشين الفعاليات سيكون بداية عام 2020، مشيراً إلى أنها تشمل تنظيم ورش عمل إقليمية وندوات محلية للتوعية بالصحة النباتية وحملات علاقات عامة وإعلامية، إضافة إلى جوائز للمزارعين الممارسين للأعمال الوقائية للصحة النباتية. من جهته، دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي نظام «تشجير»، وذلك ضمن مبادرة التنمية المستدامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر، بهدف استقبال طلبات التشجير إلكترونياً.



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