السعودية اليوم / التعليم تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الفساد



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الاثنين، حيث تُعنى وزارة التعليم بالتثقيف والتوعية بمفاهيم النزاهة وبناء وتعزيز قيمها لدى طلاب وطالبات التعليم العام، وفق آليات محددة ومنهجية علمية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتنفذ وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشروع (نزاهة ـ للتثقيف والتدريب بقيم النزاهة)، لبناء قيم النزاهة لدى الطلاب والطالبات، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلبة، وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية، ودعم اتجاهات الطلبة نحو العمل والإنجاز بقيم الشفافية، واكتشاف الطلبة القادة والمتميزين في الممارسات التدريبية؛ لتهيئتهم لتدريب أقرانهم، وخلق بيئة تفاعلية تنافسية تبرز قدرات الطلبة ودورهم في تنمية مجتمعهم وتعزيز قيمه، والإسهام في تأهيل كوادر بشرية متخصصة في بناء وتعزيز القيم، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والتفاعلية الإلكترونية والمباشرة الموجهة لتعزيز القيم.

وتعمل الوزارة على تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالنزاهة ضمن برنامج مهارة وريادة وفق مسارات (الوزارة، إدارات التعليم، المدارس)، فعلى مستوى المدرسة، وفي جميع المراحل خُطط لنشر قيم النزاهة عبر ساعة النشاط، وتنفيذ ورش تدريبية للطلاب والطالبات عن قيم النزاهة وفق حقيبة تدريبية ذات مدى وتتابع بداية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، وتهيئة جناح في ممرات المدرسة، لعرض المشروعات واللوحات الطلابية التثقيفية واستثمار أوعية النشاط المختلفة لإكساب وتمكين قيم النزاهة في (الإذاعة الصباحية، حصص النشاط، عرض أفلام تثقيفية، إطلاق قناة يوتيوب خاصة للمشاركات الطلابية)، وتكريم جميع الطلاب والطالبات المشاركين في حفل ختام الأنشطة الطلابية على مستوى المدرسة، وتنفيذ مسابقات مختلفة (التصوير، مقاطع فلمية، مشاهد، إلقاء، شعارات وتصاميم معبرة، رسوم معبرة)، وإطلاق جائزة لأفضل مشروع طلابي حول قيم النزاهة.

وفي المرحلة المتوسطة والثانوية جرى تدريب وتأهيل القيادات الطلابية، لتهيئتهم لتدريب أقرانهم على قيم النزاهة وممارستها، وتنفيذ فعاليات وأنشطة تثقيفية وتدريبية في اليوم المفتوح وفق خطة معدة، وتنفيذ زيارات للمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، واستثمار قاعات مصادر التعلم والقاعات المهيأة لنشر ثقافة نزاهة عبر الحوارات الطلابية الموجهة.

وعلى مستوى إدارة التعليم في جميع المراحل نُفذت برامج وورش تدريبية لتأهيل رواد ورائدات النشاط، لتدريب الطلبة على قيم النزاهة بالتنسيق مع التدريب التربوي، وتدريب وتأهيل القيادات الطلابية، وإقامة ملتقى لهم، لتهيئتهم لتدريب زملائهم (تثقيف الأقران)، وإعداد التقارير الختامية للإدارة التعليمية وتقديم الرؤى التطويرية، والشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح المشروع، وإقامة مسابقات متنوعة المجالات في قيم النزاهة على مستوى مدارس المنطقة والمحافظة ( أفضل برنامج تدريبي، أفضل قصة، أفلام قصيرة عن القيم، شعارات وتصاميم معبرة،إلقاء، حوارات)، والمشاركة الإعلامية والنشر الصحفي (مرئي، مسموع، مكتوب) لجهود ومنجزات الطلاب والإدارة التعليمية، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية، جرى تنفيذ لقاءات وحوارات في قاعات الإدارة التعليمية ومكاتب التعليم.

وعلى مستوى الوزارة نفذت ورشة تدريبية لتأهيل مدربي ومدربات نزاهة TOT، لتدريب منسقي ومدربي الإدارات التعليمية، وإقامة فعالية مركزية وزارية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شارك فيها الطلبة بأفضل ما قدموه من أعمال لقيم نزاهة، إضافة إلى تنفيذ مسابقة وزارية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متعددة المجالات لتعزيز النزاهة، والمشاركة الإعلامية والنشر الصحفي (مرئي، مسموع، مكتوب) لجهود ومنجزات الطلاب والإدارة التعليمية.

يذكر أن الوزارة أصدرت تقريراً ختامياً لمشروع " نزاهة " تضمن الفعاليات المنفذة وعدد المستفيدين وعدد الإدارات التعليمية التي احتضنت الفعاليات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.