السعودية اليوم / القائم بأعمال وزير المياه اليمني يلتقي بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة



مدريد 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

التقى القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي اليوم بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة أنجر إنديرسون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ الـ 25 المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مشروع الخطة الوطنية اليمنية للتكيف وتقييم الاحتياجات التكنولوجية وأنشطة الدعم الصغيرة، وفكرة مشروع إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى اليمنية.

وتطرق اللقاء إلى التهديدات التي يمثلها خزان صافر في البحر الأحمر في حال استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ومنعها الفريق الأممي من تقييم وضعه وإجراء الصيانة اللازمة له.

من جهتها أشارت المسؤولة الأممية إلى حجم الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها اليمن، مضيفةً أنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لمواجهة الاحتياجات الطارئة لليمن.

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