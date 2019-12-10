السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية



عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.

وفي مستهل اللقاء رحّب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجميع ، منوهاً بإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442 (2020) ، وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة ، مؤكدا أن الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - أيدهما الله - والمتمثلة في مجموعة من المبادرات التنموية والأنفاق الاستثماري، وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتنوع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتركيزها على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية التي أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها كثير من دول العالم.

ونوه سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتي انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

ثم تناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

// انتهى //

23:14ت م

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