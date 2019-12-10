السعودية اليوم / العرب يترقبون إدراج "النخلة" تراثًا مشتركًا لدى اليونسكو



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

تترقب 14 دولة عربية الإعلان عن إدراج "النخلة" بقائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو، وذلك كأول ملف عربي موحد تتقدم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وتشرف على تسجيله.

وجاء اختيار "النخلة" كونها تمثل عنصرًا مهمًا في التراث العربي، وقد ارتبطت بها مجموعة من العادات والتقاليد، إضافة إلى المقولات المشهورة والمعارف والمهارات والصناعات اليدوية المنوعة.

ويأتي تقديم ذلك الملف تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، خلال اجتماعهم بالرياض في 15 يناير2015 م بإقرار اقتراح المملكة هذا الملف، ونص القرار على اعتماد تسجيل "النخلة" تراثاً عربياً مشتركاً لدى منظمة اليونسكو.

أوضح ذلك مدير إدارة التراث الثقافي غير المادي بوكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام خالد عبدالعزيز العمر، المسؤول عن ملف المملكة العربية

وقال العمر إن لجنة تقييم الملفات باليونسكو وافقت على إدراج الملف العربي "النخلة"، بعد استيفائه المعايير الخمسة للتسجيل، وذلك في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقد في العاصمة الكولومبية "بوغوتا" خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2019م."

// انتهى //

23:05ت م

0354



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستترقب 14 دولة عربية الإعلان عن إدراج "النخلة" بقائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو، وذلك كأول ملف عربي موحد تتقدم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وتشرف على تسجيله.وجاء اختيار "النخلة" كونها تمثل عنصرًا مهمًا في التراث العربي، وقد ارتبطت بها مجموعة من العادات والتقاليد، إضافة إلى المقولات المشهورة والمعارف والمهارات والصناعات اليدوية المنوعة.ويأتي تقديم ذلك الملف تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، خلال اجتماعهم بالرياض في 15 يناير2015 م بإقرار اقتراح المملكة هذا الملف، ونص القرار على اعتماد تسجيل "النخلة" تراثاً عربياً مشتركاً لدى منظمة اليونسكو.أوضح ذلك مدير إدارة التراث الثقافي غير المادي بوكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام خالد عبدالعزيز العمر، المسؤول عن ملف المملكة العربية السعودية ، والمشرف على محتويات الملف وضابط الاتصال بالملف العربي المشترك.وقال العمر إن لجنة تقييم الملفات باليونسكو وافقت على إدراج الملف العربي "النخلة"، بعد استيفائه المعايير الخمسة للتسجيل، وذلك في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقد في العاصمة الكولومبية "بوغوتا" خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2019م."// انتهى //23:05ت م0354

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