السعودية اليوم / الأمم المتحدة: الفساد يعرقل مساعينا في بناء عالم أفضل ومكافحته من مصلحة الجميع



الأمم المتحدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

شددت منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة على أن تكثيف جهود القضاء على الفساد وتعزيز الحكم الرشيد ضروريٌ للوفاء بتعهدنا بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف في بيانه الخاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن الفساد يؤثر على الناس في مناحي حياتهم اليومية كافة، مضيفًا أن الفساد يمنع وصول الناس إلى الموارد والفرص التي ينبغي أن تتاح لهم، ويضعف الثقة في المؤسسات العامة ويضعف العقد الاجتماعي بينها وبين مواطني العالم.

وقال المسؤول الأممي : "إن الفساد يفسد محاولاتنا لبناء عالم أفضل"، مشددًا على أن الانتصار في معركة مكافحته يمثل تهيئة للظروف اللازمة لمكافحة الفقر والتفاوتات الناجمة عنه بفعالية.

ونسب فيدوتوف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - المصادق عليها عالميا تقريبا - 15 عاما من التقدم الملحوظ في تجريم الفساد واستعادة الأصول المسروقة وإعادتها، مشيرًا إلى أن بناء زخم شامل لهذه المناسبة المهمة يتطلب الاستماع إلى أصوات المطالبين بالشفافية وبتحريك الجهود عبر اتخاذ إجراءات مكافحة الفساد في مجتمعاتهم.

ومن جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الفساد يهدد رفاه مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا وصحة كوكبنا، ويجب أن يكافحه الجميع لمصلحة الجميع، داعيًا إلى التصدي للممارسات الفاسدة والقضاء عليها.

وسلط غوتيريش الضوء على الاستعدادات الأممية لأول دورة استثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة الفساد، مطالبًا الجميع باتخاذ إجراءات حاسمة لجعل مكافحة الفساد أولية قصوى.

وقال الأمين العام "وفي هذا اليوم الدولي، أحث الناس في جميع أنحاء العالم على مواصلة العمل على إيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وضمان أن تكون الموارد الثمينة في خدمة شعوب العالم".

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22:57ت م

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