السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يلتقى بوفد المملكة المشارك في مؤتمر اتحاد الإذاعات العربية



الخرطوم 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم بوفد المملكة المشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للإذاعات العربية بالخرطوم برئاسة الأستاذ سعد بن محمد الجريس.

وبحث اللقاء مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد رقم 39، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

// انتهى //

21:37ت م

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