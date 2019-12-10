شكرا لقرائتكم عقوبة رادعة لمواطن باع أغذية فاسدة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 عقوبة رادعة لمواطن باع أغذية فاسدة في مكة تم توقيع غرامة مالية ومصادرة المضبوطات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يدعى بكر بن أحمد بن محمد بارضوان، صاحب تموينات الهداية في منطقة مكة المكرمة. Advertisements وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إن المخالف أقدم على حيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية. وأكدت أنه تم توقيع غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. شارك الخبر







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