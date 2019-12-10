شكرا لقرائتكم تأجيل مزاد النخبة للإبل بسبب التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 تأجيل مزاد النخبة للإبل بسبب التقلبات الجوية لمدة يوم واحد ليقام يوم غد الأربعاء متابعات الخليج 365 - واس أعلن نادي الإبل عن تأجيل مزاد النخبة الثاني، لمدة يوم واحد ليقام بعد غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بعد أن كان مقرراً له يوم غدٍ الثلاثاء .

وأوضح النادي أن التأجيل جاء بسبب الظروف والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الرياض، وحرصاً على سلامة الحضور والمشاركين في “مزاد النخبة” وإبلهم.

ويأتي “مزاد النخبة” ضمن جهود نادي الإبل في دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية. شارك الخبر







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