شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات وزيري المالية والخدمة المدنية في «تخفيض المراتب وتحويرها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أجاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب الحكومية، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

كما أجاز المرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 ـ 1442هـ المعتمد من خادم الحرمين لوزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

كما منحت الوزراء التنفيذيين أو رؤساء الجهات المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .