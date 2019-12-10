شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات وزيري المالية والخدمة المدنية في «تخفيض المراتب وتحويرها» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)أجاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب الحكومية، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
كما أجاز المرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 ـ 1442هـ المعتمد من خادم الحرمين لوزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
كما منحت الوزراء التنفيذيين أو رؤساء الجهات المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على صلاحيات وزيري المالية والخدمة المدنية في «تخفيض المراتب وتحويرها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.