شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات: القبض على 5067 متهما بالترويج والتهريب في 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات والقبض على المتورطين فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الجاري ١٤٤١.

وتضمنت نتائج رجال الأمن القبض على 5067 متهما من 32 جنسية مختلفة بحوزتهم 5462230 قرص إمفيتامين، 6450 طنا من الحشيش المخدر، 2 كجم و95 جراما من الهيروين الخام، 420 قطعة سلاح متنوعة، 8638 طلقة حية متنوعة، 54 كجم و933 جراما من الشبو المخدر، 473 من مادة الأفيون المخدر 182053 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، 1 كجم و465 جراما من الكوكايين المخدر، 10507900 ريال.