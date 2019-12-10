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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج التطوع البلدي المصادف ليوم التطوع العالمي الذي نفذته بلدية محافظة رجال ألمع في حديقة الدوار، شارك رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رجال ألمع سعيد القيسي، صباح يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ١٤٤١ في فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
شارك في الفعالية أطفال روضات القطاع وأولياء أمورهم من خلال بعض المناشط التي تتناسب مع أعمارهم.
، "تنمية رجال ألمع" تشارك في "اليوم العالمي للتطوع" ،
المصدر : الخليج 365
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