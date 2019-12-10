، النائب العام: ميزانية 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن السعودية تمتلك خطة اقتصادية واضحة وقوية تدعم الاقتصاد وتنوع مصادره

أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441 - 1442هـ ، بإقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، ولاسيما قد أكدت اهتمام القيادة بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله بكل حزم لتحقيق مصلحة المواطن والوطن، وحماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال وصيانة نزاهة الوظيفة العامة، ما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

وفي التفاصيل، قال الشيخ "المعجب": "إن المملكة تمتلك خطة اقتصادية واضحة وقوية، تدعم الاقتصاد وتنوع مصادره، وتعمل على تحسين الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات التطوير الإداري المالي العامة لتساعد في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كما أن هذه الميزانية ستؤدي إلى حراك اقتصادي عظيم، من خلال التطوير التي تحظى به المؤسسات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وأكد أن هناك الكثير من العوامل التي أسهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي، أولها استدامة الأمن والأمان على هذا البلد، ولاسيما أنه القاعدة الأساسية لتقوية أي استثمار أو اقتصاد، وإلى جانب الشفافية والمساءلة الحكومية، ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات، التي تؤثر إيجابًا على رفع الميزانية.

واختتم النائب العام تصريحه رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذه الميزانية العظيمة، ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي, راجيًا لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.النائب العام سعود المعجب الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441 - 1442هـ