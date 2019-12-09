شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تأجيل مزاد النخبة للإبل بسبب التقلبات الجوية إلى يوم الأربعاء 11 ديسمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:28 صباحًا, 10 ديسمبر 2019 م المناطق - واس أعلن “نادي الإبل” عن تأجيل “مزاد النخبة” الثاني، لمدة يوم واحد ليقام بعد غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بعد أن كان مقرراً له يوم غدٍ الثلاثاء .

وأوضح النادي أن التأجيل جاء بسبب الظروف والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الرياض، وحرصاً على سلامة الحضور والمشاركين في “مزاد النخبة” وإبلهم.

ويأتي “مزاد النخبة” ضمن جهود نادي الإبل في دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تأجيل مزاد النخبة للإبل بسبب التقلبات الجوية إلى يوم الأربعاء 11 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.