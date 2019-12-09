شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا حريق المصنع بنيودلهي والان نبدء بالتفاصيل
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".
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