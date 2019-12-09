وزير المالية: لا نية لتعديل رسوم الوافدين

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 مستمر بلا تغيير في 2020، كما أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين.

Advertisements

وأضاف الجدعان، في تصريحات إلى قناة العربية، أنه “لا يوجد تغيير في حساب متابعات الخليج 365 وبدل غلاء المعيشة سوف يستمران للعام المقبل”، معبرًا عن أمله في أن يجري الانتهاء خلال هذه الفترة من دراسات منظومة الحماية الاجتماعية والتي سيجري الإعلان عنها فور انتهائها.

وقال: إنه “لا يوجد فرق كبير في تكلفة بدل الغلاء أو حساب متابعات الخليج 365 ضمن الميزانية بين العامين الحالي والمقبل”.

وتابع وزير المالية: أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين، موضحًا: أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليًّا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته؛ كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي.

شارك الخبر







