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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز خوجة: تعلمت من الملك فهد درسًا رهيبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز خوجة: تعلمت من الملك فهد درسًا رهيبًا
أكد أنه قدره وأكرمه بأمر لم يتكرر في التاريخ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدبلوماسي وزير الإعلام السابق، الدكتور عبدالعزيز خوجة، أنه لابد للسفير أن يكون منصهرًا في وطنه سياسيًّا وفكريًّا وثقافيًّا؛ لأنه سيكون ممثلًا لهذا الوطن وليس ممثلًا لنفسه.
وأضاف خوجة في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن التجربة تعلم السفير الحدس وحدسه كثيرًا ما لا يخطئ، فيعرف عن البلد الذي هو فيه أكثر مما يعرفه أبناؤه.
وتابع أن أهم درس تعلمه من تجربته كسفير هو “التواصل الإنساني”، مضيفًا أنه عرف من الراديو أن محمد عبد يماني عينه وكيلًا لوزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وأن الملك فهد علمه درسًا رهيبًا- بحسب وصفه- في ضرورة أن يتابع بنفسه أدق التفاصيل في وزارة الإعلام.
وقال خوجة: الملك فهد قدرني وأكرمني بأمر لم يتكرر في التاريخ بمنحي درجه الأستاذية عند مغادرتي لوزارة الإعلام وعودتي للجامعة.
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