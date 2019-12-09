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احتراق مركبة في نفق الجامعة بـ #جدة
الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الاثنين، حادث احتراق مركبة على طريق السبعين باتجاه الجنوب في نفق الجامعة بمحافظة جدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي.
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