2019-12-09

56 مليارًا للإسكان والتجهيزات الأساسية في ميزانية 2020

متابعات الخليج 365 - الرياض

خصصت المملكة مبلغ 56 مليارًا للتجهيزات الأساسية والنقل ضمن موازنة 2020، حيث يضم هذا البند العديد من القطاعات.

وتحت بند التجهيزات الأساسية والنقل، تأتي قطاعات (الإسكان والطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية مثل الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان).

كما خصصت المملكة مبلغ 102 مليار ريال للأمن والمناطق الإدارية، والتي تضم إمارات المناطق والأمن الداخلي وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى الحماية المدنية والسلامة المرورية وإدارة الإصلاحيات وإدارة الجوازات وحماية المنشآت والأمن السيبراني.

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وأعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها “تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وأكد الملك سلمان عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.

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