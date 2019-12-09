شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة في 2020: شركات حكومية للرعاية الصحية.. و3 مختبرات للخضروات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنوي وزارة الصحة في مستهدفاتها لعام 2020، التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات مملوكة من الحكومة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة.

كما تشمل المستهدفات إنشاء إدارة المسوحات الصحية لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية على مستوى المملكة، وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية، وإنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات في الخضروات والفواكه.