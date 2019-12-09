شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» في 2020: مراكز «غير ربحية» لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وضعت وزارة العدل في مستهدافاتها لعام 2020، توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وتفعيل منظومة المصالحة لتسوية مختلف أنواع النزاعات من خلال نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع.

وضمت المستهدفات أيضاً التوسع في كتابات العدل المتنقلة لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجاً، ونظام التوثيق المتكامل لتحقيق رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري.