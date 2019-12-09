شكرا لقرائتكم خبر عن «صنع في السعودية».. وتعديل نظام الاستثمار التعديني في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنوي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في عام 2020، تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع. تنوي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في عام 2020، تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع. وشملت مستهدفات الوزارة إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة والصحة والسلامة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة التعدين، وتطوير اللوائح لتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع، وتنفيذ وتسويق علامة «صنع في السعودية»، وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم من خلال برنامج الإنتاجية الوطنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صنع في السعودية».. وتعديل نظام الاستثمار التعديني في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.