العمل: الوزارة تشرف على بيئات العمل وتحفظ كرامة النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين الدمام

فيما أثار حديث أحد مشاهير التواصل الاجتماعي جدلا واسعا على مواقع التواصل شارك فيه كتاب ومؤثرون وقانونيون وإعلاميون وغيرهم، والذي طالب خلاله أرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير بيئة عمل تحفظ خصوصية المرأة، لأن عملها مع الرجل باختلاط 6 ساعات يوميا يثير غريزة الرجل حتى لو كان غاضا بصره، أوضح متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل أن الوزارة أصدرت قرار التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة ووضعت مجموعة من الضوابط.

وأضاف أبا الخيل أن الوزارة أصدرت قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وهي الإجراءات والمتطلبات التي يجب على المنشأة الالتزام بها بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ويطبق في حق المنشأة التي تخالف العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات.

يأتي ذلك على خلفية ما قاله منصور الرقيبة، حين قال "يجب على أرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات تطبيق معايير وزارة العمل لتوفير بيئة عمل تحفظ خصوصية المرأة، لأن عملها مع الرجل باختلاط 6 ساعات يوميا يثير غريزة الرجل حتى لو كان غاضا بصره ومن لا تتحرك غرائزه عند وقوع بصره على زميلته وهي مقبلة أو مدبرة فليس برجل وعليه أن يتعالج لدى طبيب مختص في المسالك البولية".

وقوبل حديث الرقيبة باستياء واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون إساءة بالغة للرجل والمرأة على حد سواء.

من أبرز ضوابط العمل:

- تعد تهيئة بيئة العمل المناسبة للنساء مسؤولية صاحب العمل.

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- لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة.

- يحظر عمل الرجال في المنشآت المخصصة للنساء فقط.

- يجب توفير مكان مخصص ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة للنساء.

- في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين.

- لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط.

- في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور، يجب أن يكون عمل النساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية في قسم خاص ولائق.

- في حال تشغيل النساء في أماكن مفتوحة في مقابلة العملاء أو الجمهور، يجب توفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن في حال وجود عاملين من الرجال.