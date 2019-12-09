محمد بن مسعود - الدمام - تضاربت الأنباء بين نادي النصر ولاعبه عبدالرزاق حمد الله حول سبب غياب الأخير عن تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم. وبث المركز الإعلامي في النادي خبر التدريبات والذي تضمن فقرة تشير إلى غياب اللاعب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات بسبب وعكة صحية تمر بها والدته. في المقابل فاجأ اللاعب المتابعين وإدارة ناديه عندما كتب عبر حسابه في الانستقرام :"السلام عليكم ورحمة الله، لجمهور العالمي غيابي عن التدريبات اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو مَن الشخص الذي يسرب لكم أخبار مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله".

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 11:46 PM Advertisements النصر: والدة حمد الله مريضة .. واللاعب: أخبار مغلوطة النصر: والدة حمد الله مريضة .. واللاعب: أخبار مغلوطة تضاربت الأنباء بين نادي النصر ولاعبه عبدالرزاق حمد الله حول سبب غياب الأخير عن تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم. وبث المركز الإعلامي في النادي خبر التدريبات والذي تضمن فقرة تشير إلى غياب اللاعب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات بسبب وعكة صحية تمر بها والدته. في المقابل فاجأ اللاعب المتابعين وإدارة ناديه عندما كتب عبر حسابه في الانستقرام :"السلام عليكم ورحمة الله، لجمهور العالمي غيابي عن التدريبات اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو مَن الشخص الذي يسرب لكم أخبار مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله". الكلمات المفتاحية

، النصر: والدة حمد الله مريضة .. واللاعب: أخبار مغلوطة ،

المصدر : الخليج 365

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