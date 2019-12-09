، "مزارعو القنفذة" يطالبون بزيادة مياه سد وادي حلي.. و"البيئة" تعترف بحقهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة أغلقت بواباته بعد ضخ 20 مليون متر مكعب لري 450 مزرعة

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة أمس الاثنين، وذلك بعد ضخ 20 مليون م3 من المياه لسقيا المزارع والآبار لري أكثر من 450 مزرعة في محافظة القنفذة، وتم إقفال بوابات السد في الوقت الذي ما زالت فيه الحاجة ماسة إلى تدفق المياه لسقيا مزارع المواطنين.

وتفصيلاً، اعترف المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن أهالي المحافظة ما زالوا بحاجة إلى المياه، والأهالي يرغبون بالرفع لصاحب الصلاحية بفتح بوابات السد والزيادة في كمية التصريف. مشيرًا إلى أن المياه قطعت مسافة مقدارها ٢١ كم من أصل طول الوادي إلى البحر البالغ ٥٠ كم تقريبًا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وقام مختصو إدارة المياه بفرع الوزارة بالقنفذة بدراسة الأثر الناتج من تصريف ٢٠ مليون متر مكعب من سد وادي حلي على امتداد الوادي قبل يومَيْن من موعد الإغلاق لبوابات السد، وقد تبيَّن وصول جريان المياه من السد إلى مسافة 21 كم؛ وهو ما يعني زيادة المسافة بعد الإغلاق، وزيادة مناسيب آبار المزارعين على امتداد الوادي بمتوسط (٧.٥) متر. كما لوحظ ارتفاع مستوى الماء الثابت في الآبار، وتحسُّن نوعية المياه (بلغ متوسط نوعية المياه في الآبار ٨٢٠ جزءًا من المليون). وقد تشبعت الرواسب الوديانية بالمياه على امتداد الوادي.

ويُعتبر سد وادي حلي ثاني أكبر السدود في السعودية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده؛ إذ تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه 254 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله 284 مترًا، وارتفاعه 57 مترًا، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 مترًا، ويقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب، وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردود إيجابي عند تغذية الطبقة الجوفية، وزيادة المخزون المائي، وتعويض المسحوب منها، ويعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.

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