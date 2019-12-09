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لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.
وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.
وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.
وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
الليث نافورة الليث التفاعلية غرق طفل
طفل رضيع يلقى مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعليةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-12-09
لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.
وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.
وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.
وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:37 PM
كان بصحبة أسرته وفي غفلة منهم سقط داخلها ليفارق الحياة
لقي طفل مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، في أثناء تنزهه مع أسرته.
وفي التفاصيل كما حصلت عليها "الخليج 365"، أن طفلاً في عمر السنتين سقط داخل نافورة الليث التفاعلية، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.
وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذي سقط داخلها، وقد فارق الحياة.
وبحسب شهود عيان فإن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.
وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
، طفل رضيع يلقى مصرعه غرقاً داخل نافورة الليث التفاعلية ،
المصدر : الخليج 365
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