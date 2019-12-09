، مواطنة بجازان توزع نصف مليون قطعة ملابس للأسر المحتاجة خلال عام ،

- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
وزّعت مواطنة من منطقة جازان نحو نصف مليون قطعة من الملابس الجاهزة للأسر المحتاجة من مختلف الجنسيات، في العام الماضي، وذلك عن طريق مشروع خيري أسسته قبل عشر سنوات واستمرت في دعمه منذ ذلك الوقت حتى طورته ووسعته بدعم شخصي ومن فاعلي الخير أيضًا.
وتفصيلاً، قامت "الخليج 365" بزيارة لمشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج"، واطلعت على المشروع وما يوفره للمحتاجين، حيث يُقام المشروع بمبنى من ثلاثة طوابق في محافظة أبوعريش مخصص كليًا لتخزين وعرض الملابس أو الأثاث، التي تصل للمشروع من المتبرعين ويقوم المشروع بإعادة تدويرها وتنظيفها وعرضها على المحتاجين.
ونشأ المشروع على يد فاطمة السهلي ومساعدتها آمنة باجبير قبل عشر سنوات بجهود ذاتية في غرفتين، وتم بعد ذلك بناء عددٍ من الغرف لتوسعة مخازن المشروع ومن ثم تطويره حاليًا بجهود شخصية ومن ثم الحصول على ترخيص من الجمعية الخيرية، واستئجار مبنى من ثلاثة طوابق وتخصيصه لعرض التبرعات، حيث قام محافظ أبو عريش، اليوم، بافتتاح المبنى الجديد للمشروع، حيث أسهم عددٌ من فاعلي الخير بدعم تكلفة الإيجار للمبنى الجديد.
ونجحت المواطنة عبر مشروعها من الوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة من مختلف الجنسيات في مختلف المحافظات وتسليمهم احتياجاتهم من الملابس خلال عام واحد، وكما أن المبنى مجهز لاستقبال النساء والحصول على ما يلزمهن وعائلاتهن من الموجودات كفساتين زفاف وأثاث وملابس وألعاب وإكسسوارات.
مواطنة بجازان توزع نصف مليون قطعة ملابس للأسر المحتاجة خلال عاممحمد المواسي الخليج 365 2019-12-09
وزّعت مواطنة من منطقة جازان نحو نصف مليون قطعة من الملابس الجاهزة للأسر المحتاجة من مختلف الجنسيات، في العام الماضي، وذلك عن طريق مشروع خيري أسسته قبل عشر سنوات واستمرت في دعمه منذ ذلك الوقت حتى طورته ووسعته بدعم شخصي ومن فاعلي الخير أيضًا.
وتفصيلاً، قامت "الخليج 365" بزيارة لمشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج"، واطلعت على المشروع وما يوفره للمحتاجين، حيث يُقام المشروع بمبنى من ثلاثة طوابق في محافظة أبوعريش مخصص كليًا لتخزين وعرض الملابس أو الأثاث، التي تصل للمشروع من المتبرعين ويقوم المشروع بإعادة تدويرها وتنظيفها وعرضها على المحتاجين.
ونشأ المشروع على يد فاطمة السهلي ومساعدتها آمنة باجبير قبل عشر سنوات بجهود ذاتية في غرفتين، وتم بعد ذلك بناء عددٍ من الغرف لتوسعة مخازن المشروع ومن ثم تطويره حاليًا بجهود شخصية ومن ثم الحصول على ترخيص من الجمعية الخيرية، واستئجار مبنى من ثلاثة طوابق وتخصيصه لعرض التبرعات، حيث قام محافظ أبو عريش، اليوم، بافتتاح المبنى الجديد للمشروع، حيث أسهم عددٌ من فاعلي الخير بدعم تكلفة الإيجار للمبنى الجديد.
ونجحت المواطنة عبر مشروعها من الوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة من مختلف الجنسيات في مختلف المحافظات وتسليمهم احتياجاتهم من الملابس خلال عام واحد، وكما أن المبنى مجهز لاستقبال النساء والحصول على ما يلزمهن وعائلاتهن من الموجودات كفساتين زفاف وأثاث وملابس وألعاب وإكسسوارات.
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:22 PM
"الخليج 365" زارت مشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج" ورصدت محتوياته بالصور
وزّعت مواطنة من منطقة جازان نحو نصف مليون قطعة من الملابس الجاهزة للأسر المحتاجة من مختلف الجنسيات، في العام الماضي، وذلك عن طريق مشروع خيري أسسته قبل عشر سنوات واستمرت في دعمه منذ ذلك الوقت حتى طورته ووسعته بدعم شخصي ومن فاعلي الخير أيضًا.
وتفصيلاً، قامت "الخليج 365" بزيارة لمشروع "يدًا بيد لكسوة المحتاج"، واطلعت على المشروع وما يوفره للمحتاجين، حيث يُقام المشروع بمبنى من ثلاثة طوابق في محافظة أبوعريش مخصص كليًا لتخزين وعرض الملابس أو الأثاث، التي تصل للمشروع من المتبرعين ويقوم المشروع بإعادة تدويرها وتنظيفها وعرضها على المحتاجين.
ونشأ المشروع على يد فاطمة السهلي ومساعدتها آمنة باجبير قبل عشر سنوات بجهود ذاتية في غرفتين، وتم بعد ذلك بناء عددٍ من الغرف لتوسعة مخازن المشروع ومن ثم تطويره حاليًا بجهود شخصية ومن ثم الحصول على ترخيص من الجمعية الخيرية، واستئجار مبنى من ثلاثة طوابق وتخصيصه لعرض التبرعات، حيث قام محافظ أبو عريش، اليوم، بافتتاح المبنى الجديد للمشروع، حيث أسهم عددٌ من فاعلي الخير بدعم تكلفة الإيجار للمبنى الجديد.
ونجحت المواطنة عبر مشروعها من الوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة من مختلف الجنسيات في مختلف المحافظات وتسليمهم احتياجاتهم من الملابس خلال عام واحد، وكما أن المبنى مجهز لاستقبال النساء والحصول على ما يلزمهن وعائلاتهن من الموجودات كفساتين زفاف وأثاث وملابس وألعاب وإكسسوارات.
، مواطنة بجازان توزع نصف مليون قطعة ملابس للأسر المحتاجة خلال عام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة بجازان توزع نصف مليون قطعة ملابس للأسر المحتاجة خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.