موعد صرف حساب المواطن وشروط التسجيل في البرنامج للمستحقين داخل المملكة

كثرت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين بداخل السعودية لمعرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة الحالية وشروط التسجيل في البرنامج من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المملكة لراحة المواطنين بداخلها، حيث أن برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية من أجل الوقوف مع الأفراد متوسطي الدخل من أبناء الشعب السعودي، وذلك بعد الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة.

موعد صرف حساب المواطن

تسعى المملكة في الوقت الحالي إلى تحقيق رؤيتها الجديدة 2030، والتي تكون خلالها من أكبر الدول الاقتصادية في العالم، ولذلك قامت المملكة بالعديد من الإجراءات والتي من بينها تطبيق ضريبة السلع الإنتقائية، وهذا جعل الكثير من الأفراد يتسائلون حول إمكانية رفع الدعم المُقدم من حساب المواطن أم لا، بسبب فرض الضريبة على السلع الانتقائية.

شروط التسجيل في البرنامج

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تلبية احتياجات الأسر السعودية متوسطة الدخل، لأن من أهم شروطه أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، ولا يجوز له السفر خارج المملكة لمدة 90 يوم متصلة، وأن لا يكون لديه أي حكم جنائي، مع ضرورة توضيح الاستحقاقات المالية لديه راتبه وأي دخل إضافي بشكل صحيح، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف مستحقات برنامج حساب المواطن للدفعة الحالية غدًا الثلاثاء العاشر من ديسمبر.

زيادة دعم حساب المواطن

وردت الكثير من التساؤلات من المواطنين السعوديين عبر موقع تويتر الرسمي لحساب المواطن، عن إمكانية وجود أي زيادة في الدعم المتلقي من برنامج حساب المواطن بعد فرض ضريبة السلع الإنتقائية، ولكن جاء رد البرنامج ليؤكد أنه لا صحة إطلاقًا لأي أنباء تتردد عن زيادة الدعم، لأن الضريبة تُفرض على بعض المنتجات كالمشروبات المُحلاة والعصائر فقط.