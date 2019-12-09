شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عصابة سرقة مباني قيد الإنشاء في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقت الجهات الأمنية، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية البرماوية، في العاصمة المقدسة.

يأتي ذلك بعد تلقي مراكز العاصمة المقدسة، بلاغت عن سرقة كيابل كهربائية وأسلاك تمديدات لمباني قيد الإنشاء وصلت إلى 20 مبنى.

ونجح رجال البحث والتحري في شرطة الكعكية، في رصد 5 أشخاص من جنسية برماوية وهو يترصدون تلك المباني ويتسللون لسرقتها، وتم القبض عليهم.

واعترف المقبوض عليهم، بارتكابهم 18 واقعة سرقة لعددٍ من المباني قيد الإنشاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق.