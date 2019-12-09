شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالميزانية المالية التي حققتها المملكة لعام ٢٠٢٠ ، بإقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، و التي تؤكد اهتمام القاده بمكافحة الفساد بجميع صورة و أشكاله و أشخاصه بكل حزم لتحقيق مصلحة المواطن و الوطن، و حماية الوطن و مقدراته و المحافظة على المال و صيانة نزاهة الوظيفة العامة، مما يعزز الإنتاج المحلي و يحقق الاستقرار الاقتصادي.

و أكد معاليه قائلاً: “أن المملكة تمتلك خطة اقتصادية واضحه و قوية، تدعم الاقتصاد و تنوع مصادرة، و تعمل على تحسين الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، و تحقيق إصلاحات التطوير الإداري المالي العامة لتساعد في رفع كفاءة و فاعلية الإنفاق و تعزيز الإنتاج المحلي و تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، كما أن هذه الميزانية ستؤدي إلى حراك اقتصادي عظيم ، و ذلك من خلال التطوير التي تحظى به المؤسسات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية.

كما أن هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي، أولها استدامة الأمن والأمان على هذا البلد، والذي يعتبر القاعدة الأساسية لتقوية أي استثمار أو اقتصاد، والشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات، والتي تؤثر إيجابًا على رفع الميزانية.

و أختتم معالي النائب العام تصريحه رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على هذه الميزانية العظيمة ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي, متمنيا لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.