شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: لا فرق بين الولادة القيصرية والطبيعية في الأحكام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الولادة القيصرية ينطبق عليها نفس الأحكام بشأن النفاس.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، أن «من تلد بعملية قيصرية يخرج معها الدم المعتاد الذي يخرج مع المرأة التي تلد ولادة طبيعية ويكون لهما نفس الأحكام».
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