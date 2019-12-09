شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«تركي آل الشيخ» يعلن تقبل التعازي بوفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على الشائعات المتداولة عن وفاته، بمقطع فيديو سخر فيه من الخبر.
وقال آل الشيخ الموجود حاليا في رحلة علاجية بالولايات المتحدة، ” سمعت خبر وفاتي ، أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض.
فتفاعل المتابعون مع المقطع الذي نفي فيه تركي آل الشيخ وفاته بنفسه ، وتمنوا له رحلة علاجية ناجحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..«تركي آل الشيخ» يعلن تقبل التعازي بوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.