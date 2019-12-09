شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«تركي آل الشيخ» يعلن تقبل التعازي بوفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على الشائعات المتداولة عن وفاته، بمقطع فيديو سخر فيه من الخبر.

وقال آل الشيخ الموجود حاليا في رحلة علاجية بالولايات المتحدة، ” سمعت خبر وفاتي ، أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض.

فتفاعل المتابعون مع المقطع الذي نفي فيه تركي آل الشيخ وفاته بنفسه ، وتمنوا له رحلة علاجية ناجحة.