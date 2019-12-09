شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية: لا نأخذ تعليمات من «النقد الدولي» ولن نرفع «القيمة المضافة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة لا تأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي.
وشدد «الجدعان»، في تصريحاته على هامش إعلان ميزانية 2020 ، على أنه لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة.
كما أوضح أن إيرادات المملكة لم تتأثر من طرح أرامكو، مضيفًا أن الدولة تملك أكثر من 98% من توزيعات الأرباح لـ أرامكو.
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