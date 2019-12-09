شكرا لمتابعة خبر عن استمرار المقابل المالي للوافدين دون تعديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن نوايا الحكومة بشأن المقابل المالي للوافدين.

وأوضح الجدعان، أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين، وفقًا لـ «العربية»، مضيفًا أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.

يأتي ذلك في تصريحات على هامش إعلان الميزانية العامة 2020 ، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».