شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تفجر مفاجأة : محمد بن سلمان في موقف صعب أمام أمراء ‘‘آل سعود‘‘ .. معلومات صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في موقف صعب أمام أمراء النافذين داخل الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود" وذلك بعد انهيار أهم خطط رؤيته المعروفة باسم "رؤية 2030".

وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن "مستثمرون أجانب كثر عزفوا عن الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو" السعودية".

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رويترز تفجر مفاجأة : محمد بن سلمان في موقف صعب أمام أمراء ‘‘آل سعود‘‘ .. معلومات صادمة

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ورأت الوكالة، أن عزوف المستثمرين تعد رد فعل مخالف للخطة الطموحة التي نسج خيوطها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في بلاده.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكد أن أمراء داخل "آل سعود" عبروا عن رفضهم لخطة طرح أرامكو، والتي تعد مصدر الثراء في المملكة، وأحد أهم مداخيل الرواتب الشهرية للأسرة الحاكمة.

وبلغت حصيلة الاكتتاب، حسبما أعلنت "أرامكو"، نحو 25.6 مليار دولار؛ وبناءً على ذلك، تبلغ قيمة "أرامكو" 1.7 تريليون دولار، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من الهدف الذي كان "بن سلمان" يسعى إليه، وهو تريليونا دولار.

وذكرت "رويترز"، أن أغلب مديري الصناديق النشطة، أكدوا أنهم سينأون بأنفسهم على الأرجح عن الطرح الأولي، وذلك استنادًا لمخاوف ملحة تتعلق بمخاطر ضعف الحَوكَمة، والعوامل البيئية والجيوسياسية في المنطقة.