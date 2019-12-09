شكرا لقرائتكم خبر عن توأم يتزوج توأم.. شاهد كيف أصبحت حياتهم في منزل واحد؟! (فيديو مثير للغاية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ان رأيت هذه الصورة (المرفقة للخبر) على شبكات الانترنت فتأكد أن نظرك سليم وأنك لا ترى بطريقة مزدوجة، اذ تضم الصورة شقيقان توأم خلال مراسم الزفاف من شقيقتان توأم أيضاً.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إن كل من دونغ وجيم ماليم، وهما توأم، تزوج جيل وجينا على التوالي. وقد رزق كلّ من الزوجين بطفل واحد.

ولا تقف الغرابة عند هذا الحد، اذ يتشابه ابن دونغ مع ابنة فيل بشكل كبير إلى حد يجعل كل من يراهم يعتقد أنهما توأم. وتستمر الغرابة عندما كشفت الصحيفة بأن الزوجان يعيشان تحت سقف واحد مع زوجتيهما وابناءهم.

وتعرف دونغ وفيل على الشقيقتين جينا وجيل خلال مهرجان التوائم السنوي الذي يقام في ولاية "أوهايو" الأميركية في العام 1991. وعلى الفور اعجب الشقيقان بالشقيقتين، ليطلبوا الزواج منهن في العام المقبل خلال فعاليات المهرجان نفسه.

ويقول أحد الزوجين التوأم: "يسألنا البعض من وقت لآخر إن كان كل زوج منا مستقل في حياته، ونؤكد لهم دائماً أننا نعيش حياة مستقلة على الرغم من أننا نقيم في منزل واحد".

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توأم يتزوج توأم.. شاهد كيف أصبحت حياتهم في منزل واحد؟! (فيديو مثير للغاية)

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