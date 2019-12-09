الوزير الربيعة يبشر بإطلاق برامج صحية ويتوقف أمام التدخين والسمنة

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، مع اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية بخيارات متعددة. وثمّن الوزير- بمناسبة صدور ميزانية هذا العام- رعاية واهتمام القيادة الحكيمة، بالقطاع الصحي الذي يشهد في هذا العهد الزاهر حراكًا تطويريًّا شاملًا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. ولفت وزير الصحة، إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم الكريم وتنفيذها برامج خدمية عديدة وإطلاق مبادرات نوعية أسهمت في تجويد الخدمات ورفع كفاءة أداء المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتوفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وقال الوزير، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة بعدد من المناطق والمحافظات وستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد الخدمات ودفع مسيرة العمل، موضحًا أن برنامج أداء الصحة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل. وبيّن الدكتور الربيعة أن الوزارة نفذت عددًا من التطبيقات الرئيسة التي تسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية مثل خدمة موعد وتطبيق صحة ونظام وصفتي كما تم تفعيل مركز صحة 937 بما يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحقق رغباتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة دشنت العديد من التجمعات الصحية في بعض مناطق المملكة وسيتبعها إطلاق تجمعات صحية أخرى في باقي المناطق وذلك كأحد مخرجات برنامج التحول المؤسسي.