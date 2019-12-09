تعميم جديد من “التعليم” حول ضرب الطلاب والطالبات

قالت مصادر، اليوم الاثنين، إن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بعدم استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال العنف النفسي أو البدني في التعامل مع الطلاب والطالبات.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم شددت على ضرورة العمل على احترام وتقدير الطلاب وتعزيز ثقتهم بنفسهم وتأصيل المحبة والمودة، مع ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات ومعالجة المخالفات السلوكية، التي تصدر منهم بالطرق التربوية والرجوع إلى التعليمات الواردة في قواعد السلوك والالتزام بها. وذكر التعميم الصادر عنم الوزارة أن العملية التربوية والتعليمية، تتطلب تفاعلًا إنسانيًّا بين المعلم/ة والطالب/ة بعيدًا عن استخدام الضرب أو العقاب أو أي شكل من أشكال العنف كالتهديد والتخويف أو الترهيب باستخدام الضرب «بالعصا أو اليد» أو غير ذلك، وأن هذه الأساليب لا تمت للعملية التربوية بصلة، ويترتب عليها آثار عكسية على الطلاب والطالبات وتؤثر على مستقبلهم الدراسي وحالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية بحسب صحيفة “عاجل”.