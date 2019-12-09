︎ . كشف اليوم وزير المالية، محمد الجدعان، عن استمرار برنامج حساب المواطن بعد إقرار ميزانية 2020. وأكد وزير المالية أن ميزانية 2020 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد #ميزانيه2020 هل سيتم إيقاف #حساب_المواطن .. وزير المالية يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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