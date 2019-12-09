- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الإيرادات والنفقات في ميزانيتي العام المالي 2019 و 2020 .
وأوضحت الوزارة في التفاصيل إن إيرادات ميزانية 2019 بـ 975 مليار ريال، بينما بلغت التوقعات 2019 بـ 917 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة في ميزانية عام 2020 833 مليار ريال.
وبلغت النفقات للعام المالي في ميزانية 2019 (10106) مليار ريال فيما بلغت التوقعات 1048 مليار ريال، فيما قدرت النفقات للعام 2020 بـ (1.20) ترليون ريال.
يذكر أن الإيرادات، شملت الضرائب على الدخل والسلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، فيما تشمل النفقات تعويضات العاملين والسلع والخدمات ونفقات التمويل والإعلانات والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الإيرادات والنفقات ومقارنة بين ميزانيتي 2019 و 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.